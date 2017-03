#vinyloftheday, l’appli qui réunit les fans de vinyles









La start-up #vinyloftheday, installée à Singapour, a lancé une plateforme sociale pour les collectionneurs de galettes. Son application mobile, qui porte le même nom, permet aux utilisateurs d’uploader des disques sur leur profil, de la même manière qu’ils le feraient pour une photo sur Instagram, pour les mettre en vente et acheter des vinyles mis en ligne par d’autres utilisateurs.

Avec une interface simple qui ne nécessite qu’une photo, et des informations de base sur le disque comme son prix, son lieu d’expédition et son état, #vinyloftheday permet aux collectionneurs de vendre de particulier à particulier. Comme sur le site de référence Discogs, tous les utilisateurs peuvent attribuer une note qui atteste de la qualité des transactions des autres usagers.

La différence avec Discogs, c’est que contrairement à ce dernier, qui a démarré son aventure sur le web comme une base de données, l’application #vinyloftheday souhaite donner un caractère plus personnel à l’achat de vinyles. Les utilisateurs ont ainsi la possibilité de créer leurs propres collections photo et leurs listes de recherche. Il ne s’agit pas d’accumuler des données, mais plutôt de faire en sorte que les transactions et les interactions entre les membres de la communauté, se fassent d’une manière amusante, visuelle et intéressante.

