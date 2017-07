Quand la ville de Paris inspire les artistes









La musique est un superbe moyen de célébrer tout ce que l’on aime : une femme, un ami ou… une ville. Cette semaine, RAJE vous fait découvrir les plus beaux morceaux qui parlent de Paris.

Jacques Dutronc – Il est 5 h, Paris s’éveille

Quand on parle de la capitale en chanson, on pense évidemment à ce morceau de Jacques Dutronc. Sorti en 1968, ce titre nous fait vivre Paris au petit matin. De La Place Dauphine à la Villette en passant par la Tour Eiffel, l’artiste français nous dresse un portrait charmant de la ville de l’amour.

Camille – Paris :

En 2002, la chanteuse nous contait également ses aventures dans la capitale. Lassée de la ville lumière, l’artiste décide de s’installer à Toulouse. Malheureusement, tout ne se pas comme prévu, la jeune femme en manque décide de revenir à paname à la fin du morceau. (Désolée pour le spoil…)

Ladyhawke – Paris Is Burning

En 2008, une artiste portant le doux nom de Ladyhawke nous offrait un album éponyme aux sonorités pop et 80’s. Le tube Paris Is Burning faisait figure de pièce maîtresse de ce disque. Dans ce morceau, la Néo-zélandaise nous présente une capitale explosive et fêtarde, le Paris qu’on aime en résumé.

Little Dragon – Paris

On l’oublie trop souvent, mais la Suède est un pays qui regorge de talents musicaux. Dans la liste d’artistes qui nous viennent du pays d’Ikea, on retrouve Lykke Li, Robyn mais également Little Dragon. Le quatuor nous a offert en 2014 Nabuma Rubberband, son quatrième album. Paris, sixième piste de ce disque, nous plonge dans les aventures de la chanteuse du groupe. Yukimi Nagano quitte tout pour aller profiter de la vie parisienne loin de ses soucis.

Ashley TOLA

