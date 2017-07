Quand la ville de New-York inspire les artistes









La musique est un superbe moyen de célébrer tout ce que l’on aime. Une femme, un ami, mais également une ville. Aujourd’hui, RAJE vous fait découvrir les plus beaux morceaux qui parlent de New-York.

Ray Charles – New York’s my Home

Parmi les références de la musique black américaine on retrouve Ray Charles qui signe un hommage à sa ville de cœur et lui affirme sa fidélité à travers New York’s my Home. Cette chanson se place dans la plus pure tradition du music-hall et à l’essence même du R’n’B.

Lou Reed – Walk on The Wild Side

Autre monument, cette fois-ci dans un style plus rock, c’est Lou Reed qui raconte dans Walk on The Wild Side un instantané de 1972. Une photographie de ce qu’il voit sur les trottoirs de cette ville lumineuse qui cache pourtant certains aspects (drogue, sexualité …). Ce morceau est devenu un tube que chacun a fredonné au moins une fois dans sa vie et qui a marqué la carrière de l’artiste.

Alicia Keys, Jay Z – Empire State of Mind

Promenons-nous encore dans les rues de Big Apple, surnom de New York apparu dans les années 30. Laissons-nous porter vers des rythmes un peu plus R’n’B, avec ce qui est peut-être la chanson la plus connue sur New York aujourd’hui : Empire State of Mind d’Alicia Keys en duo avec Jay Z parue en 2009. Un hymne qui regroupe deux sensibilités artistiques qui se complètent, une image qui colle parfaitement à New-York.

LCD Soundsystem – New York I Love You but You’re bringing Me Down

On connait LCD Soundsystem pour leur musique dance allant volontiers vers le post-punk. Ce que l’on sait moins c’est que le groupe américain a dédié un titre à New York sur son album Sound Of Silver sorti en 2007. New York I Love You but You’re bringing Me Down écorche la ville où l’argent et le profit financier sont les seuls mots d’ordre. Une ville qui avance en oppressant et écrasant les plus faibles. Une vision politique loin de l’idéal véhiculé.

Claude Nougaro – Nougayork

New York attire les regards et a même permis de relancer la carrière de certains artistes français comme Claude Nougaro en 1987. Alors que le poète toulousain rencontre un creux dans sa carrière et un essoufflement dans la création, Nougaro part aux Etats-Unis retrouver l’inspiration avec pour seul bagage l’adresse de la veuve de Charles Mingus. Il en reviendra avec le single Nougayork, véritable renouveau et marqueur dans sa vie.

