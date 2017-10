Pourquoi la venue de Médine à Paloma fait parler d’elle ?









Le rappeur Médine est programmé dans le cadre du festival Tout Simplement Hip Hop. Un choix de programmation qui n’est pas du gout de tout le monde.

Connaissez-vous Médine ? Médine Zaouiche, de son vrai nom, est un rappeur originaire du Havre. L’artiste de 34 ans a six albums à son actif dont le dernier en date Prose Elite sorti en février dernier. Avec des milliers de vues sur Youtube, l’association Da Storm, organisateur de Tout Simplement Hip Hop, a fait le choix de l’inviter à jouer à l’occasion du festival qui se déroule le 27 octobre prochain.

Une invitation qui ne passe pas du tout pour Franck Proust. Comme le rapporte le journal Objectif Gard, l’élu nîmois Les Républicains et député européen s’est exprimé sur son désaccord lundi 16 octobre pendant un conseil communautaire. « Je voudrais vous dire ma surprise, ma gène et ma crainte nées de la programmation du chanteur de hip-hop et de rap Médine à Nîmes » a-t-il expliqué.

«Ce jeune homme de 34 ans, connu et reconnu dans le monde du rap et du hip-hop ne cesse de cultiver l’ambiguïté et les contradictions, voire même la provocation dans ces textes, tout comme dans ses déclarations publiques. »

Pour justifier ces propos, Frank Proust a cité des paroles des morceaux du rappeur havrais dont celles de Dont’ Laïk, où Médine dit : « il faut crucifier les laïcards comme à Golgotha.»

La SMAC de Nîmes, qui accueille l’événement, s’est exprimé dans un communiqué de presse, transféré à Objectif Gard, suite aux propos de l’élu Nimois. «Face à des paroles tronquées qui peuvent apparaître choquantes et à un clip volontairement provocateur (publié il y a 4 ans). Il est bon de rappeler des éléments de compréhension sur lesquels nous n’avons pas nécessairement cru bon de communiquer en amont mais qui éclairent d’une toute autre manière la raison pour laquelle cet artiste est aujourd’hui programmé. » explique le communiqué.

Paloma a également souligné « qu’il n’a jamais été question de déprogrammer ce spectacle ». Le communiqué complet est à retrouver sur le site d’Objectif Gard.

Une polémique qui n’est pas s’en rappeler celle du concert d’Orelsan à Nantes en 2009 ou celle du rappeur Lorenzo à Dijon cette année.

Ashley TOLA

Commentaires

commentaires