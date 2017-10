Vald met les choses au clair après son passage chez Thierry Ardisson









Publiée le vendredi 6 octobre sur Instagram, le rappeur français pousse un coup de gueule contre l’animateur de Salut Les Terriens dans une vidéo après son interview plus que déplacée.

Il aura fallu deux semaines pour que le rappeur Vald revienne sur son interview malaise avec l’homme en noir. Il n’est vraiment pas content et il le fait comprendre dans une vidéo relayée par la page Facebook Booska-P.

«J’ai grave la haine» explique Valentin Le Du. « Tous les jours, j’me réveille et y a des nouveaux tweets de gens outrés par l’interview d’Ardisson. J’ai grave la haine. Je déteste la télé. […] Déjà, c’est 4 heures de tournage pour 6 minutes d’interview. » ajoute l’auteur de Ma Meilleure Amie.

Une colère qui fait suite à son passage dans Salut Les Terriens. Fidèle à lui-même , l’homme en noir se la joue taquin, joueur et provocateur. Peut-être un peu trop ? Le rappeur a été méprisé et pris de haut par son hôte. «Vald, bonsoir. Vous n’êtes pas vraiment un rappeur comme les autres. Vous n’êtes pas noir. Vous ne passez pas vos journées en salle de muscu et vous savez que le verbe ‘croiver’ n’existe pas. » lançait Ardisson pour présenter son invité. Comme si tous les rappeurs se résumaient de la sorte. Vive les clichés !

«J’ai grave la haine. Je déteste la télé, dégage la télé » avoue Vald dans la vidéo. Le rappeur dénonce les questions stéréotypes de l’animateur comme si le rap était encore un genre à part. « On est en train de faire une tournée, on est platine, et il arrive à me faire ce genre d’interview. Non, franchement, ce n’est pas sérieux. Je n’ai pas besoin de passer sur les plateaux. » conclut-il.

Mais Ardisson ne s’arrête pas là dans le malaise. Il compare Vald à un «Eminem français». Bim, les deux pieds dans le plat du malaise ! Toujours plus loin dans l’ignorance, l’animateur lui demande s’il envie son frère musulman. Une question qui n’est pas du tout passé auprès des twittos et surtout de Vald le principal intéressé : « Et là, surprise, il arrive à finir sur ‘et au fait ton frère musulman, est-ce que tu l’envies ?’ Mais c’est quoi déjà cette question, putain ? J’suis venu parler de musique, ça regarde personne tout ça. Je leur ai dit de retirer ça, ils m’ont dit ‘oui, y a aucun problème’, et ils le publient quand même. J’ai grave la haine. C’est fini la télé. » explique le rappeur.

Une interview qui rentre dans la (très très) longue liste des rappeurs malmenés sur les plateaux télés comme Fabe sur le plateau de Taratata en 1995.

Ashley Tola

