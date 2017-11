Utopia, le nouvel eldorado de Björk









Il est parfois bon de se laisser guider et se faire surprendre par les artistes. En la matière, l’Islande nous offre une pépite. Il s’agit de Björk qui revient sur le devant de la scène avec des nouvelles chansons.

Depuis 1977, Björk vogue sur les styles et se laisse porter au gré de ses envies, de ses émotions et de sa vie entre pop, électro et trip-hop. Une musique expérimentale qui nous surprend à chaque fois et nous transporte loin de notre quotidien. La nouvelle destination en date pour nous c’est Utopia, nom du nouvel album de la musicienne qui est également auteure et compositrice.

Utopia est une destination rêvée, un opus qui se présente comme une invitation vers l’ailleurs. C’est le neuvième album en date pour l’artiste islandaise. Celui-ci propose un univers bien plus lumineux que le précèdent. Ces 14 nouveaux titres nous entraînent dans une ambiance profonde, où l’esprit se laisse volontiers porter par la voix de Björk dans des contrées lointaines, imaginées peut-être … quoi que. Lors de sa réalisation, elle s’est entourée d’un alter ego vénézuélien nommé Arca, un producteur de musiques électroniques qui a façonné le son de l’Islandaise pour offrir un cheminement à travers les sentiments et les projections évoqués dans cet album. Une hauteur de vue et un propos porté par les cordes et les instruments à vent qui raisonnent sur ces nouveaux morceaux. On voit d’ailleurs sur de nombreux visuels, assez atypiques, Björk accompagnée d’une flûte. Cet instrument est un symbole artistique mais également un signe de résistance politique offrant un souffle vers plus de liberté.

Björk est à retrouver dès maintenant dans les bacs et bientôt sur scène. Elle est le premier nom annoncé par le festival We Love Green. Elle jouera dans le bois de Vincennes dimanche 3 juin 2018. C’est assurément l’un des concerts à ne pas manquer d’autant que c’est pour l’instant la seule date française.

Johann Guérin

