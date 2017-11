Top 5 des concerts à ne pas rater en novembre









Les journées deviennent de plus en plus courtes et les nuits se font de plus en froides, quoi de mieux que de se retrouver dans les salles de concert autour du meilleur des sons du moment ?

1 – Parcels :

Notre coup de cœur de la programmation jouera le lundi 13 novembre à la Cigale à Paris. Les Australiens proposeront un moment groovy qui ne vous laissera pas indifférent. On se souvient d’ailleurs de leur première partie de Phoenix à l’Accord Hotel Arena qui avait mis le public de Bercy au diapason.

2 – Gorillaz :

Les anglais viendront présenter leur nouvel album Humanz les 24 et 25 novembre au Zénith de Paris. Seules quelques places sont encore disponibles pour cette deuxième soirée parisienne. On s’attend à un show très travaillé, surtout lorsque l’on connait l’univers visuel très réfléchi et coloré du groupe mené par Damon Albarn. Ce dernier annonçait même récemment vouloir créer un spectacle assez novateur pour les prochains morceaux de Gorillaz.

3 – Black Rebel Motorcycle Club :

Quittons Paris, pour la belle salle de Paloma à Nîmes où le rock de Black Rebel Motorcycle Club raisonnera ce 15 novembre. Les Américains sont actuellement en pleine tournée française. RAJE est d’ailleurs partenaire de cette soirée et vous offre des places. Pour tenter de les remporter rendez-vous sur le site raje.fr et notre application.

4 – Archive :

Ce 28 novembre, Paloma nous offrira un instant à part avec Archive qui nous transportera dans un univers aux sonorités trip-hop. La formation anglaise viendra défendre son dernier album The False Foundation. On pourra notamment replonger dans les souvenirs avec Bullets, l’un des titres qui a contribué à populariser le groupe.

5 – Charles Pasi :

Notre classement se termine à Saint-Jean de Vedas où Victoire 2 accueillera un artiste que vous entendez sur notre antenne avec City of Light, il s’agit de Charles Pasi. Plongez dans son univers blues, soul, jazz à la teinte pop. Il présentera son dernier opus en date Bricks paru sur le prestigieux label Blue Note.

Mais au-delà de ces quelques concerts représentés, n’hésitez pas à pousser les portes de la salle près de chez vous et elle vous réserve peut-être des surprises…

Johann Guérin

