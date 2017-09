Découvrez le top 3 des artistes les plus écoutés au travail

La musique encouragerait-elle la productivité au travail ? Et bien selon certaines enquêtes la réponse est oui et un style arrive même en tête dans le choix des écoutes.

Dernièrement, les sites Linkedln et Spotify se sont associés pour déterminer les pratiques des personnes au bureau. Sur un panel de 10 000 personnes interrogées, nous avons pu en savoir un peu plus. Mais d’une façon plus scientifique et rationnelle, la musique au travail est-elle une échappatoire ou au contraire un véritable booster ? Les chercheurs qui se sont penchés sur cette question apportent quelques explications. La musique permet à certains de se stimuler et de se motiver alors que pour d’autres elle contribue à plus d’apaisement. Dans les deux cas, ce qui est sûr, c’est que les mélodies apportent un sentiment de bien être qui est bénéfique aussi bien dans la relation avec ses collègues que dans la bonne réalisation de la tâche à accomplir.

Parmi les habitudes des écoutes au travail, la pop remporte l’adhésion d’un très large public. Le jazz, quant à lui, est bien plus plébiscité par les ingénieurs, alors que dans les ressources humaines il semblerait que le métal remporte les suffrages. Dans le top 3 des artistes les plus écoutés on retrouve sur la dernière marche du podium Ed Sheeran, en deuxième position Adele et à la tête du classement Coldplay. En revanche, certains artistes semblent délaissés comme Booba, Jul ou Nekfeu …

En tout cas, en travaillant rien de mieux que d’écouter le meilleur des sons d’aujourd’hui et de demain grâce à Raje.

Johann Guérin

