Avec Ti Amo, Phoenix nous offre son album le plus ensoleillé

Après un énorme teasing autour de son sixième album, Phoenix a officiellement sorti Ti Amo le 9 juin dernier. Comme l’indique le titre de ce nouvel opus, le groupe versaillais a mis le cap sur l’Italie, et ce, pour notre plus grand bonheur.

Nul n’est prophète en son pays… Pour la plupart des gens, Phoenix est ce groupe français très en vogue aux États-Unis et au Japon, mais peu en France, paradoxalement.

Bien avant que la tendance du « je chante en anglais » ne soit lancée, le quatuor écrivait et composait déjà dans la langue de Shakespeare. De l’album United (2000) à Bankrupt ! (2013), la bande de Thomas Mars était classée dans la catégorie « groupe de pop-rock un peu facile ». Mais c’était avant que ne sorte Ti Amo, un immense rayon de soleil dans la discographie des Versaillais. Laurent Brancowitz, guitariste au sein de Phoenix, nous promettait un album évoquant « l’été et l’italo-disco ». Chose promise, choses due !

Ti Amo est un petit bijou qui nous plonge dans une Italie idéalisée et fantasmée. Composé de 10 titres, ce nouvel opus sent bon l’été, le soleil, l’amour, l’innocence et les gelato. Phoenix avait un but en donnant naissance à cet enfant franco-italien : nous faire danser avec des mélodies sucrées et estivales. Même si la formation a choisi les titres Goodbye Soleil et J boy comme premiers singles, les pièces maîtresses de cet album sont sans aucun doute Fleur de Lys et Ti Amo. Les titres Role Model, Fior Di Latte et Tuttifrutti rendent évident le talent de Phoenix pour faire des morceaux pop taillés pour les bandes FM du monde entier.

La joie et la bonne humeur vont si bien aux quatre Versaillais, qu’on ne comprend pas pourquoi ils n’ont pris ce virage plus tôt. Une chose est sûre, Ti Amo a trouvé sa place dans le top des albums de l’année 2017. En attendant, il vous est fortement conseillé d’emmener ce disque dans votre valise, entre le maillot de bain et la crème solaire. L’été se fera à l’italienne grâce à Phoenix.

Phoenix sera en concert le 29 septembre à l’Accor Hotel Arena de Paris.

