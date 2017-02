This Is Not A Love Song dévoile sa programmation









This Is Not A Love Song, le festival nîmois de rock indé (mais pas que) organisé par Come On People et la SMAC Paloma, dévoile les 16 premiers noms de sa programmation, et il y a du bon, du très bon !

Pour sa 5eme édition le festival de la SMAC de Nîmes reviendra cette année en juin sur 3 jours : du 09 au 11, avec 4 scènes et une programmation toujours aussi exigeante et défricheuse de musiques indépendantes.

Comme chaque année, This Is Not A Love Song (ou TINALS pour les intimes) nous dévoile les 16 premiers noms quelques mois avant de découvrir la programmation finale des 50 groupes sélectionnés.

Une affiche toujours axée sur le rock indé avec la pop rock britannique de Jake Bugg, les punks de Turbonegro ou Slaves, le garage rock des américains Thee Oh Sees, la pop de Grandaddy, l’indie pop rock des anglais Teenage Fanclub et bien plus encore.

Au programme aussi, quelques exceptions électroniques avec les sonorités planantes de Moderat ou encore avec l’électro hip hop du californien Flying Lotus.

TINALS c’est aussi des ateliers participatifs pour les enfants, une ambiance et une expérience de festival audacieuse et singulière. Vous pourrez aussi vous marier sur place grâce au Elvis Presley local, presque comme à Vegas !

TINALS ce n’est pas qu’un festival c’est aussi des rendez-vous tout au long de l’année avec les This Is Not a Love Nights, et la prochaine sera le 8 mars avec Shannon Wright à Paloma.

Et n’oubliez pas que la très active association Come On People est aussi aux commandes de l’émission 33tours/minute à retrouver sur RAJE tous les mercredis à 21h.

