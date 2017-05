Théorie du complot autour d’Avril Lavigne









Après Tupac, Kurt Cobain, The Notorious Big ou encore plus récemment Mickael Jackson, c’est autour d’une chanteuse canadienne de faire les frais d’une rumeur complètement loufoque sur internet. C’est l’interprète du titre « sk8ter boy », sorti en 2003, dont il s’agit. Mais contrairement à d’autres théories du complot visant à dire qu’un tel ou un autre n’est pas vraiment mort, la rumeur du moment colporte qu’Avril Lavigne n’est pas vraiment vivante !

Quand les théories du complot s’invitent dans le monde de la musique ça a le mérite d’être marrant. Et on peut ajouter que ceux qui sont à l’origine de ces histoires à dormir debout ne manquent pas d’imagination. Voici les éléments avancés très sérieusement par des internautes :

Avril Lavigne serait morte en 2003, et depuis c’est un sosie qui se charge de jouer son rôle dans toutes ses apparitions publiques. Une certaine Melissa Vandella. La Rockstar canadienne se serait suicidée par tristesse après avoir perdue sa grand-mère.

Les preuves ? Avril n’a pas le même menton sur ses photos d’avant 2003, ni le même visage et un youtubeur brésilien aurait même remarqué qu’elle a perdu 3 centimètres. Son look a radicalement changé, passant de l’emo-dark-goth-skate au punky-girly-rose bonbon trop soudainement au goût de ces Robert Langdon en herbe.

La raison est toute trouvée, la star canadienne aurait voulu fuir le star system dans lequel elle a été propulsée après son album Let it go. Quoi qu’il en soit on est en droit de croire cette version puisque l’intéressée n’a pas démenti !

Blague à part, ça n’est pas la première fois que les conspirationnistes font le buzz avec des hypothétiques morts de stars remplacées par un double. Beyoncé en a fait les frais, mais aussi Paul McCartney dont le décès remonterait carrément aux années 60 !

Quoiqu’il en soit, ce buzz profite bel et bien à celles et ceux qui ont publié les vidéos originales qui ont lancé la rumeur. Celles-ci ont été visionnées plusieurs millions de fois sur Youtube, autrement dit un joli petit pactole qui va filer tout droit dans leur poche…

Yacir Emran.

