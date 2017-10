Kevin Parker, leader de Tame Impala, nous réserve de belles surprises









Kevin Parker, tête pensante du groupe Tame Impala, ne chôme pas depuis la sortie en 2015 de Currents, dernier opus en date de la formation australienne.

On connait le style de Tame Impala, un voyage à travers une musique psychédélique aux accents pop et rock. Le groupe s’est formé en 2007 et compte en son sein depuis 2012 un batteur français nommé Julien Barbagallo. Ce dernier mène en parallèle une carrière solo et vous avez pu entendre un de ses titres sur l’antenne de Raje.

Mais il faut quand même être franc, c’est bien Kevin Parker qui fait pratiquement tout le travail. A tel-point qu’on se demande si Tame Impala est bel et bien un groupe ou seulement un artiste solo … La réponse est simple : c’est un peu des deux. Effectivement, le groupe n’est présent que lors des tournées mais quand on se penche sur le travail studio on se rend compte que Kevin Parker écrit, compose, enregistre et mixe lui même ses chansons. Un talent qui a éveillé la curiosité de plus d’un artiste, l’amenant ainsi à multiplier les collaborations internationales. On le retrouve notamment aux manettes d’albums et de projets comme ceux de Mick Jagger, Mark Ronson, Lady Gaga et cela ne s’arrête pas là. En effet, dernièrement une photographie montrant Kevin Parker en studio avec le rappeur américain Travis Scott est sortie sur instagram. Celle-ci a eu un retentissement instantané auprès des fans.

Travis Scott was in the studio with Kevin Parker of Tame Impala last night pic.twitter.com/lbPusBZs11 — Rodeo 🎪 (@RodeoTheAlbum) 17 octobre 2017

En parallèle, Kevin Parker annonce une réédition de Currents, le dernier album en date de Tame Impala. C’est sur celui-ci que l’on retrouve notamment les très bons singles Cause I’m a Man et The less I know the better. Un opus qui sera aussi remis au goût du jour dans une version vinyle assez esthétique et accompagnée de deux remix et de trois titres inédits. Cette sortie est prévue dans les bacs le 17 novembre. En tout cas, en plus d’être excellent musicien et compositeur, Kevin Parker se présente comme un bon business-man car pour les fans de Tame Impala c’est le cadeau idéal pour Noël.

Johann Guérin

