Summer of Love 50, le festival où vous serez nus









Participer à des festivals de musique, c’est une façon de se sentir libre. Pour certains, la liberté totale, c’est d’être en festival, nu.

Et bien l’équipe du Summer Of Love 50 est sur le point de réaliser ce rêve un peu fou. Le 12 juillet prochain aux arènes du Cap d’Agde, le festival pourra accueillir près de 4000 personnes, majeures, bien entendu.

C’est un groupe hommage aux Beatles, les Cavern Beatles, qui s’occuperont de la musique. Le producteur du festival, Patrice Diaw, explique : « en ces temps troubles, voir 4000 personnes totalement nues reprendre ‘All You Need Is Love’ va sonner comme un message ».

Si ça vous intéresse, rendez-vous donc au Summer Of Love pour célébrer les 50 ans du mouvement hippie, le 12 juillet, aux arènes du Cap d’Agde. Vous pouvez réserver ici.

