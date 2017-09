Streaming : Ed Sheeran retrouve son titre de roi de Spotify









Depuis mars dernier, Drake et Ed Sheeran se disputent le titre du morceau le plus écouté sur Spotify. Nouveau rebondissement dans l’affaire !

Voilà, un nouvel épisode dans la saga musicale la plus passionnante du monde du streaming. Vendredi 22 septembre, Shape of You d’Ed Sheeran a détrôné One Dance du chanteur Drake. C’est désormais officiel, ce morceau est le plus streamé de la plateforme musicale suédoise. Selon le magazine Billboard, Shape of You a été écoute plus de 1,318 milliard fois sur Spotify depuis le 6 janvier dernier, sa date de sortie. Alors que One Dance du Canadien tenait ce titre prestigieux depuis octobre 2016.

Le 3 mars dernier, Ed Sheeran sortait Divide son troisième album qui a explosé les records. L’opus est porté par le tube Shape of You que vous aviez notamment classé au top 10 de RAJE. Un succès planétaire pour ce disque dont les 16 morceaux ont été écoutés plus 56 millions de fois en une journée.

Ed Sheeran peut également se vanter d’un autre très beau record. Le chanteur à la chevelure de feu est l’artiste le plus streamé de Spotify. Toujours selon Billboard, plus de 40 millions de personne écoutent sa musique chaque mois.

Le chanteur originaire d’Halifax était connu pour ses titres aux sonorités pop et folk notamment avec ses premiers singles mais avec la sortie de Shape of You, Ed Sheeran en a surpris plus d’un avec ce morceaux aux influences dancehall.

Commentaires

commentaires