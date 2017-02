Une statue en hommage à David Bowie









Ça fait maintenant un peu plus d’un an que David Bowie nous a quitté et pourtant l’empreinte qu’il a laissé sur la musique, et dans l’esprit des gens, est encore bien présente.

Ziggy Stardust a grandi à Londres, et c’est pour cela que la ville veut lui rendre hommage. Brixton, plus précisément, le quartier populaire où il est né. Et l’hommage n’est pas des moindres… un statue de neuf mètres de haut !

L’emplacement de ce mémorial sera précisément entre sa maison de naissance et une fresque de Jimmy C. Un dessin qui représente Bowie avec son célèbre maquillage en forme d’éclair sur l’œil. Et justement la statue ne ce sera ni plus ni moins que cet éclair symbolisant le côté artistique que l’artiste a soufflé sur le rock.

Neuf mètres de haut donc, trois de large, et surtout une manière de faire définitivement rentrer dans la légende et au panthéon des grands artistes un homme qui a quelque part révolutionné son époque, et qui fut prophète en son pays.

Pour rappel, David Bowie c’est 52 ans de carrière, 26 albums, celui qui a fait percer de nombreux artistes dont Lou Reed et Iggy Pop, le nom d’un astéroïde que des scientifiques fans ont nommé ainsi, une vision nouvelle du rock et la dimension artistique qui va avec. Mais aussi un acteur et surtout celui qui aura marqué d’abord la jeunesse mais également la vie au sens large de toute une génération. Une chose est sûre, même si son corps est mort, l’esprit Bowie n’est pas prêt de disparaitre !

