Le «Starboy» The Weeknd devient le héros d'un comic









Après avoir squatté les charts avec son album Starboy, l’artiste canadien The Weeknd adapte l’univers de cet opus dans un comic signé Marvel.

En novembre 2016, The Weeknd sortait son troisième album Starboy. Ce disque réunissait de nombreux tubes comme I Feel It Coming et Starboy, morceaux produits par les Daft Punk. Dans Starboy, Abel Tesfaye nous conte sa transformation d’artiste qui débute à superstar de la pop qui campe les classements Billboard. « J’essaie de vous mettre de la pire humeur possible. Avec ma P1 plus propre que vos chaussures du dimanche. 1.2 millions de dollars juste pour vous mettre la haine. Ma Lambo rouge juste pour vous aguicher » balance-t-il dans son tube interplanétaire. L’histoire de cet alter-égo est au cœur du clip réalisé par Grant Singer.

Lors du Comic Con de New York, qui s’est déroulé du 4 au 7 octobre dernier, The Weeknd a dévoilé ce projet de bande-dessiné en collaboration avec Marvel. En novembre 2016, l’auteur de The Hills parlait déjà de ce projet à Zane Lowe, présentateur sur Beats 1. «Starboy incarne le quatrième chapitre de cette saga. Il est si drôle, on veut créer un comics sur lui. Il est cool, c’est un personnage génial qui apparaît plusieurs fois dans l’album. On l’a entendu dans les précédents aussi. C’est un personnage déterminé, que nous avons tous au fond de nous.» confit-il au présentateur néo-zélandais.

Une chose est sûre, notre «Starboy» aura également des super-pouvoirs comme en témoigne la couverture de la BD dévoilée en octobre sur Twitter par The Weeknd. Avis aux intéressés, la sortie de ce comic est prévue pour 2018.

The Weeknd ajoute une nouvelle corde à son arc après avoir touché au monde de la mode en collaborant avec des marques comme Puma et H&M.

Ashley TOLA

