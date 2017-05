Spotify fait les yeux doux aux étudiants









Une bonne nouvelle pour les étudiants ! Écouter de la musique sur Spotify avec un abonnement Premium va vous coûter deux fois moins cher.

Le streaming en 2016 a progressé de 37 %, et c’est plus de 28 milliards de morceaux qui ont été écoutés sur les principales plateformes comme Deezer, Tidal, Apple Music ou Spotify. Une progression telle que le streaming porte l’industrie musicale et la fait repartir à la hausse, une première depuis 15 ans.

Pour continuer sur cette lancée, Spotify, comme d’autres, multiplie les avantages accordés aux utilisateurs qui prennent un abonnement payant. Exclusivités, écoutes en avance de certains albums, pas de pubs… et maintenant donc, la réduction pour les étudiants.

Et quand le géant suédois dit « étudiant », il l’entend au sens large : collégiens, lycéens et universitaires. Il suffit de se rendre sur le site officiel pour s’inscrire, et profiter de l’offre premium à prix réduit.

En même temps que cette annonce, Spotify a donné le nom de l’artiste le plus écouté par les jeunes en France : il s’agit du rappeur JuL, à qui nous allons préférer les sons d’aujourd’hui et de demain sur RAJE. En plus, pas besoin d’abonnement, on vous les joue gratuitement !

Commentaires

commentaires