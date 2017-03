Soundcloud veut faire la paix avec les DJs









Nous avons une bonne nouvelle pour les DJs et producteurs. La plate-forme de streaming SoundCloud a annoncé qu’ils pourront à partir de maintenant monétiser leurs sets et remixes, et donc générer des revenus basés sur les écoutes de leurs titres.

Une décision qui prouve la logique de réconciliation que Soundcloud entreprend avec les DJs et les producteurs. Ces derniers avaient été nombreux à dénoncer la politique de la firme au nuage orange en matière de suppression de contenu.

L’entreprise basée à Berlin en Allemagne estimait que les DJ sets, qui sont composés généralement de morceaux d’autres artistes, constituaient une infraction aux droits d’auteur. Du coup, elle les supprimait fréquemment sans prévenir.

Face aux vagues de protestations, SoundCloud avait annoncé en fin d’année dernière avoir trouvé un accord avec la GEMA, la SACEM allemande, pour mettre fin à la suppression des mixes.

Dans un communiqué récent, SoundCloud annonce que les DJs et producteurs pourront dorénavant monétiser leurs mixes, remixes et toute autre création en s’inscrivant à sa formule Premier.

Lancé il y a deux ans et demi à l’attention des artistes indépendants ou sous contrat avec une maison de disques, ce programme premium leur permet de percevoir une rémunération pour leurs productions mises en ligne.

