Soundcloud ne supprime plus les mixes









Bonne nouvelle ! Les DJs vont de nouveau pouvoir poster leurs mixes sur Soundcloud sans craindre qu’ils ne soient supprimés. L’info a été donnée dans une interview au magazine allemand Groove, par le fondateur de la plateforme de streaming, Eric Wahlforss. Il a déclaré que Soundcloud ne supprimerait plus les mixes pour problèmes de droits d’auteur. Il faut dire que cette politique de suppression avait fait polémique lors de son annonce, les utilisateurs argumentant que c’est justement la possibilité d’écouter des mixes qui rend Soundcloud intéressant. Ce changement est donc une bonne chose.

En effet, depuis le lancement de la formule payante Soundcloud Go, le site acceptait de laisser les morceaux uniquement si les artistes avaient les droits d’auteur. Dans certains cas, extrêmes, Soundcloud est même allé jusqu’à supprimer des comptes d’utilisateurs. Une décision qui avait fortement déçu DJs et amateurs de musique par son fonctionnement plutôt bizarre. Par exemple, le logiciel-robot utilisé pour filtrer les contenus a supprimé un remix officiel de Four Tet posté sur son compte.

Grâce à un accord avec l’équivalent allemand de la SACEM, la GEMA, plus de problèmes de droits d’auteur. Auditeurs et/ou DJs, vous pouvez de nouveau vous faire plaisir et publier/écouter des mixes sans être inquiétés qu’ils soient censurés.

Commentaires

commentaires