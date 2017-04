Soulwax, le retour des frères prodigues

David et Stephen Dewaele, en plus d’être issus de la même la famille, partagent la même passion et le même amour pour la musique. Depuis 1996 avec son premier album studio Leave The Story Untold, Soulwax défend une musique électronique qui s’acoquine avec la pop et les influences groove. Cet univers est désormais porté par Hot Chip et LCD Soundsystem, des groupes désormais devenus cultes

Dix ans après son album Most of Remixes, Soulwax est de retour avec un nouveau disque nommé From Deewee. Attachez votre ceinture, cet opus est un véritable voyage dans le monde incroyable de la musique électronique. Ce duo, connu également sous le nom de 2manyDJs, revient fort avec cet album. Il réunit des influences allant du rock, à la pop et jusqu’à l’électronique (évidemment !) De Missing Wires que vous pouvez écouter sur l’antenne de RAJE, à Masterplanned en passant par Do You Want To Get Into Troubles ?, From Deewee restera un album clef de la discographie de Soulwax. Plus de doutes, les deux frères savent toujours y faire.

Pour donner naissance à ce huitième album, David et Stephen Dewaele ont répété 48h dans leur studio de Gand en Belgique. Deux jours après, ils ont enregistré d’une traite les 12 pistes du disque. « Sur la base du ‘Transient Program For Drums and Machinery’ dont la tournée a commencé dans le courant de l’été 2016, nous avons pris pour but d’enregistrer ces titres en live avec la même installation, machines et musiciens que ceux que nous avions sur la route. » confit Soulwax à Mixmag.

From Deewee est un album tout terrain qu’il est possible d’écouter avant d’aller en soirée ou en rentrant un peu fatigué au petit matin. Avec ce disque, les frères Dewaele ravira les fans de la première heure et conquerra le cœur et les oreilles des petits nouveaux.

Ashley TOLA

