Sonotone, le retour tant attendu de MC Solaar









Vous le découvrez depuis lundi sur l’antenne de Raje, MC Solaar revient avec son single Sonotone . Un titre qui annonce un nouvel album après 10 ans de silence.

Le rap français a quelques figures de proue qui nous charment par leurs flows, par leurs mots, leur poésies, MC Solaar fait partie de ceux-là. C’est avec lui que ce style, décrié à la base, a réussi à se faire une place en France en trouvant un large public, comme le prouve ses 15 millions d’albums vendus portés par des tubes comme Bouge de là, Qui sème le vent récolte le tempo ou encore Caroline.

Claude M Barali a finalement retrouvé le chemin de l’écriture et des studios, lui qui avait la crainte de ne pas avoir l’inspiration et de se répéter. Les nouvelles chansons qui arrivent sont inspirées notamment par le temps qui passe. C’est un regard toujours aiguisé et lucide que l’artiste nous offre sur notre société. Un observateur, tel un témoin de notre temps. D’ailleurs, Geopoétique sera le nom de ce nouvel album. Un opus qui se place dans notre monde avec une écriture toujours aussi poétique. Poétique certes mais également positive. MC Solaar ne s’avoue pas vaincu, il reprend les mots, le chemin du studio pour nous donner un message afin d’aller de l’avant loin des tracas de tous les jours.

Ces petites choses qui nous chagrinent en nous regardant dans le miroir, en faisant le point sur notre vie, notre âge, notre parcours. MC Solaar en parle dans son nouveau single Sonotone. «Comme chaque printemps me pousse vers l’automne» l’artiste dresse un portait de lui, de ses ennuis avec toujours l’horizon en ligne de mire pour avancer. Une vie racontée à travers une production sonore très actuelle et ancrée dans son temps.

L’album de Mc Solaar sortira le 3 novembre et on peut déjà dire que c’est l’un des événements de cette rentrée musicale. Il sera également prochainement en tournée.

Johann Guérin

Commentaires

commentaires