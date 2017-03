Dans Song to Song, le réalisateur Terrence Malick réunit de nombreuses stars de la chanson

Crédit photo : Courtesy Van Redin / Broad Green Pictures









Si vous êtes un amoureux du 7e art et de musique, le prochain film de Terrence Malick est clairement fait pour vous. Dans Song to Song, le réalisateur américain filme les déboires de quatre personnages à Austin, dans le Texas. Ce long métrage met en images l’histoire de deux couples, un composé de Natalie Portman et Michael Fassbender et l’autre de Ryan Gosling et Rooney Mara. Ils « sont en quête de succès dans cet univers rock’n’roll fait de séduction et de trahison. » comme l’explique le synopsis.

Et qui dit film qui parle de musique dit guest star de renom ! Selon Pitchfork, Lykke Li interprétera l’ex petite amie de Ryan Gosling. La chanteuse d’I Follow Rivers reprendra même avec le comédien It Hurts to Be Alone de Bob Marley and The Wailers. Terrence Malick s’est également offert les services d’Iggy Pop, Patti Smith et des Red Hot Chilli Peppers. La grande classe ! Le groupe américain The Black Lips et la chanteuse folk Dana Falconberry joueront également aux cotés de Rooney Mara.

Florence Welch alias Florence + The Machine, Diplo, Tegan & Sarah, John Lydon des Sex Pistols et Alan Palomo plus connu sous son nom de scène Neon Indian feront également une apparition dans ce film. Arcade Fire, Iron & Wine et Fleet Foxes, censés être présents dans ce long métrage, ont été tout simplement coupés au montage.

Mais n’oublions pas la bande originale qui risque également d’être extraordinaire. Toujours selon le magazine, le morceau God Running de Patti Smith figurerait dans le long métrage avec d’autres morceaux d’artistes comme Die Antwoord, Bob Dylan, Gyptian, The Plasmatics et bien d’autres.

Song to Song sortira le 12 juillet 2017 en France.

Ashley TOLA

