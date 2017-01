Solange se livre dans une incroyable interview menée par sa soeur Beyoncé

Solange Knowles a fait sensation l’an dernier avec son troisième album A Seat At The Table. Sorti en septembre 2016, cet album concept a été encensé par de nombreux médias. La chanteuse de 30 ans est revenue sur le succès de son dernier opus et ses inspirations pour le magazine Interview. Mardi 10 janvier, elle dévoilait fièrement sur Instagram cet entretien fleuve avec le magazine américain fondé par Andy Wahrol. Et qui de mieux que sa propre sœur Beyonce pour mener cette entrevue ?

After interviewing my mother and father for A Seat At The Table, it feels like full circle to have chosen my sister to interview me for @InterviewMag. Spoke about womanism, growing up in a hair salon, and choosing between « I could fall in love » and « No Me Queda Mas ». It is one of my favorites to date. Une photo publiée par Solange (@saintrecords) le 10 Janv. 2017 à 7h25 PST

Solange revient notamment sur le processus de création du chef d’œuvre qu’est A Seat At The Table : « L’idée première de l’album A Seat at the Table était de défaire certaines vérités. Certaines choses ont pesé pendant de longues années sur mes épaules. Et je me suis terrée dans ce trou, pour affronter certaines de ces choses dans le but de devenir une meilleure personne, une meilleure mère, une meilleure épouse, une meilleure amie et une meilleure sœur. C’est aussi pour cela qu’il était important que ce soit toi qui m’interviewe aujourd’hui. Car cet album raconte l’histoire de toute notre famille, de nos ancêtres. » explique –t-elle à sa grande sœur.

La cadette du camp Knowles en profite également pour revenir sur la signification du bouleversant Cranes In The Sky. « Cranes in the Sky est une chanson que j’ai écrite il y a huit ans. C’est la seule que j’ai composée indépendamment de l’album, et à l’époque je traversais une période vraiment difficile. (…) Je venais de me séparer du père du Jelez [son fils] (…) J’écrivais et j’enregistrais beaucoup à Miami, lorsque l’immobilier était en plein boom. Il y avait des nouveaux immeubles tous les 300 m. Je me rappelle que j’ai regardé en l’air et que j’ai vu toutes ces grues [“Crane” en anglais] dans le ciel. Elles étaient si massives, une vraie pollution visuelle. J’ai fait une analogie entre cette transition personnelle et cette folie de construire toujours et encore plus haut. » ajoute-t-elle.

Souvent comparées et mises en compétition l’une contre l’autre à tord, Beyonce et Solange discutent ici comme deux sœurs de façon simple, naturelle et humaine : « Tu as fait du sacré bon boulot. Tu étais la plus patience, aimante et merveilleuse soeur possible. Et en trente ans, nos prises de tête se comptent sur les doigts de la main. » confie Solange à son aînée.

