Snoop Dogg s’en prend une nouvelle fois à Donald Trump

Pour la pochette alternative de son nouvel EP, Snoop Dogg met en scène Donald Trump mort dans une morgue. La guerre est officiellement déclarée.

D’un côté, nous avons Snoop Dogg, rappeur star du rap made in West Coast. De l’autre, Donald Trump 45e président des Etats-Unis qui s’est mis à dos une bonne partie du monde de la musique. Inutile de le nier, entre l’artiste et le chef d’Etat ce n’est pas la grande amitié.

Le 1er novembre dernier, l’artiste de 46 ans postait sur Instagram la pochette alternative de son EP Make America Crip Again. La cover met en scène Trump mort dans une morgue couvert d’un drapeau américain. Au-dessus de la dépouille de Donald Trump, on y aperçoit Snoop Dogg en train de boire. Peu de temps après, l’auteur de What’s My Name ? a supprimé la publication mais Internet n’oublie jamais.

Comme le souligne XXL Magazine, cette pochette d’album est une adaptation de celle de l’album Death Certifcate d’Ice Cube. Sorti en 1991, la cover met en scène Oncle Sam, symbole des Etats-Unis, allongé dans une morgue.

Snoop Dogg pour la pochette de son nouvel album.

reprise de la pochete du patron ice Cube « death certificate » #Trump #UncleSam pic.twitter.com/FxWrc85s8F — I’m fast AF Boiii ! (@HopkinsHannibal) 6 novembre 2017

La vraie pochette de Make America Crip Again fait clairement référence à l’ère Trump d’une façon moins subversive. Une casquette bleue avec écrit « Make America Crip Again » (Rendre l’Amérique plus ghetto en français) orne la pochette de cet EP sorti en octobre dernier. Une parodie évidente, de Make America Great Again, célèbre slogan de Ronald Reagan et Donald Trump.

available now on all streaming platforms ✊🏿 #MakeAmericaCripAgain Une publication partagée par snoopdogg (@snoopdogg) le 27 Oct. 2017 à 16h48 PDT

Lors d’un entretien avec Rolling Stone en octobre dernier, Snoop Dogg expliquait le choix de ce titre :

« Ce n’est pas une déclaration ou un acte politique : c’est juste de la bonne musique. Certaines personnes pensent que nous devrions rendre l’Amérique meilleure de nouveau, mais cette période à laquelle ils se réfèrent toujours me rappelle la séparation et la ségrégation. Je préférerais faire Make America Crip Again. Dans ma vie, c’est à ce moment-là que des jeunes hommes noirs dans des zones appauvries se sont organisés pour aider leur communauté, à prendre soin d’eux car la société les a essentiellement laissés pour mort. Beaucoup de gens glorifient les gangs et la violence, mais oublient qu’au début, le but principal et unique des Crips était d’être le reflet des Black Panthers. Ils se sont occupés d’enfants, ont organisés des activités extra-scolaires, les ont nourri et sont intervenus comme des modèles et des figures paternelles.»

En mars dernier, Calvin Cordozar Broadus Jr parodiait déjà le businessman dans le clip de Lavender en featuring Badbadnotgood. A la fin de la vidéo, il tirait même avec un pistolet pour enfant sur le double de Trump nommé Ronald Klump. Outré par cette vidéo, Donald Trump avait réagi sur Twitter : «Pouvez-vous imaginer le tollé si Snoop Dogg – carrière ratée et tout ça – avait tiré sur le président Obama? Peine de prison !»

La liste des artistes qui se dressent contre la présidence Trump ne cesse de s’allonger et elle ne compte pas s’arrêter de sitôt.

Ashley TOLA

