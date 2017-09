The show must go on … Queen à l’honneur dans un biopic









Qui ne connait pas le mythique Bohemian Rhapsody de Queen ? Et bien, c’est désormais le nom du biopic consacré au groupe qui est actuellement en préparation.

Un film pensé il y a 10 ans et qui a eu du mal à se mettre en place après le refus de certains réalisateurs pressentis au départ pour passer derrière la caméra. Idem pour les acteurs. C’est Rami Malek qui a été pensé dans le rôle de Freddie Mercury après le refus de Sacha Baron Cohen à la suite de désaccords artistiques. Un premier cliché est sorti il y a quelques jours, montrant l’acteur de Mr Robot dans la peau du héros de la pop anglaise. Une ressemblance avec le roi Mercury assez frappante qui nous intrigue et nous incite à découvrir la suite.

Le réalisateur Bryan Singer, qui assurera les prises de vue, souhaite dans ce film revenir sur la carrière de Queen des débuts jusqu’au concert du Live Aid en 1985 considéré comme LA meilleure prestation du groupe en live. Cette période retrace l’époque faste de Queen, bien loin du côté tragique de la disparition du leader en 1991. Au commencement, les musiciens distillent une musique plutôt portée sur le rock progressif. Celle-ci s’ouvre peu à peu à d’autres univers permettant au groupe d’intégrer les radios et de commencer à trouver un large public. En 1975, Queen sort A night At The Opera opus sur lequel figure le titre Bohemian Rhapsody. A l’époque, aucun album n’a coûté aussi cher à réaliser. Les musiciens portés par ce succès enchaîneront alors les tubes comme We will rock you ou encore We are the champions. En 1985, se déroule le plus gros concert de rock de tous les temps : le Live Aid. Au programme David Bowie, Dire Straits, The Who, U2 et Queen. Un live de 20 minutes pour la formation de Freddie Mercury qui s’impose rapidement comme la plus marquante de l’évènement.

Pour découvrir le film sur nos écrans français il faudra attendre encore un peu puisque la sortie est prévue le 20 février 2019. The Show must go on …

Johann Guérin

Commentaires

commentaires