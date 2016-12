Shazam dévoile les 10 titres les plus recherchés en France en 2016









Vous avez l’habitude maintenant, la fin d’année c’est le moment de tous les bilans et autres classements. Aujourd’hui, on se penche sur le TOP10 France des morceaux les plus recherchés sur Shazam, l’appli de reconnaissance musicale.

En dixième position, le Niçois Møme avec Aloha, un des sons de l’été. LP, Mike Posner et Matt Simons occupent respectivement les places 9, 8 et 7.

Le 6ème rang est occupé par un Norvégien, Alan Walker, qui a attiré les projecteurs sur son morceau Faded pendant tout le premier semestre 2016.

Sia est toujours en bonne place, quelques soient les classements. 5ème des titres les plus recherchés en France cette année avec Cheap Trills.

Au pied du podium on retrouve Twenty One Pilots, et les trois médailles reviennent à Deorro, Imany, et le sudiste Kungs, leader avec This Girl.

À noter que 9 de ces 10 titres ont été à l’antenne de RAJE cette année. Comme quoi, vous avez fait le bon choix !

