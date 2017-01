Sharon Jones, un documentaire hommage sur Netflix









Sharon Jones nous quittait le 18 novembre dernier à l’âge de 60 ans, des suites d’un cancer du pancréas. Diva funk, figure de proue de l’écurie Daptone, elle aura marqué l’histoire de la Soul. Le documentaire de Barbara Kopple retrace son parcours atypique et ses dernières années de lutte contre la maladie.

Ça s’appelle Miss Sharon Jones! et ce documentaire sera disponible à partir de demain via Netflix, avant une sortie prochaine en DVD. Pour rappel, il n’y a pas si longtemps, RAJE vous jouait le morceau 8 days of Hanukkah.

