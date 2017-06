Scandale, Frank Ocean annule ses concerts









Etre fan de Frank Ocean n’est pas de tout de repos. Alors que l’artiste américain a mis 4 ans à sortir son deuxième opus « Blond », voilà qu’il abandonne une nouvelle fois sa fan base. Car oui, qui dit sortie d’album dit tournée mais notre très cher Frank O a annulé trois de ses dates.

Le 11 mai dernier, le festival Hangout Music situé dans l’Alabama aux Etats-Unis, a partagé un communiqué de presse où il annonce la mauvaise nouvelle. Frank Ocean n’a pas pu jouer à cause « d’un retard de production indépendant de sa volonté. » Et c’est pour ces mêmes raisons que l’artiste s’est retiré du Sasquatch! Festival dans l’Etat de Washington qui s’est déroulé le mois dernier et du Primavera Sound à Barcelone qui s’est tenu du 31 mai au 4 juin dernier.

Une grosse déception pour tous ceux qui espéraient voir (enfin) en live Frank Ocean, l’artiste le plus mystérieux du monde de la musique. Pour ceux qui souhaitent malgré tout assister à un de ses concerts, le petit génie du rnb compte bien jouer au Parklife Festival à Manchester et au Lovebox à Londres en juin et en juillet prochain.

A quand une date en France ? Une question que nous sommes à même de nous poser. Pour l’instant, aucun show n’est prévu dans l’hexagone. Il ne nous reste plus qu’à espérer et écouter en boucle les deux sublimes disques de notre cher Frank.

Ashley TOLA

