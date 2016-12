Saviez-vous que le format mp3 rendait la musique triste ?









La musique adoucit les mœurs mais tout dépend du format sous lequel il est écouté. Le 26 septembre dernier à Utrech aux Pays Bas, l’Audio Engineering Society a présenté une étude sur l’impact du Mp3 sur le moral des personnes. Il semblerait que lorsqu’une musique n’est pas écoutée en haute définition, le format renforcerait les émotions neutres et négatives. Le Mp3 favoriserait la peur, le mystère et la tristesse au lieu de la joie, la quiétude ou le romantisme.

« De précédentes recherches ont montré que le mp3 changeait les sonorités des instruments de musique, alors que d’autres ont prouvé que la musique avait un fort pouvoir sur les émotions. » explique le rapport à lire ici.

Ronald Mo, Andrew Horner, Chung Lee et Ga Lam Choi, les quatre chercheurs de cette étude, ont comparé les effets ressentis par les cobayes après avoir écouté plusieurs instruments classiques (le violon, le saxophone, la clarinette, la flûte…) avec des formats de compression différents : un en haute définition et un format compressé. Il s’avère que plus la qualité du son est mauvaise plus les émotions positives comme le romantisme, la joie, la quiétude, l’héroïsme étaient réduites. Dans certains cas, le sentiment de colère est également ressenti. Notamment dans les morceaux où une mauvaise qualité altère le son et créé des grondements en fond.

Pour conclure cette étude, le trompette, le hautbois et le saxophone semblent être les instruments les plus affectés par une mauvaise compression. Alors que le cor est le moins touché. Alors serait-il temps de laisser tomber le mp3 pour de bon vieux CDs ou de vinyles ? Il semblerait ! Les galettes noires affichent une croissance plus 117% dans l’hexagone cette année comme le rapporte le Syndicat national de l’édition phonographique.

Ashley TOLA

