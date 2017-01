Sampha, de l’ombre à la lumière









Sampha sort enfin de l’ombre pour sublimer cette nouvelle année musicale qui a commencé. Après avoir travaillé avec des grands noms de la musique comme Kanye West, Frank Ocean, Drake et dernièrement Solange pour son ingénieux A Seat At The Table, le Britannique sortira le 3 février Process chez le label Young Turks. Ce premier album, qui signifie processus en française, est marqué par la mélancolie et le deuil.

L’artiste à la voix rauque a composé tout ce disque peu après le décès de sa mère. Sampha Sissay a su teaser avec perfection ce futur album avec Blood on Me et (No One Knows Me) Like the Piano. Ce dernier single fait honneur à sa mère décédée d’un cancer : « J’ai écrit cette chanson quand j’ai déménagé dans l’est de Londres pour enregistrer. J’ai quitté la maison de ma mère puis j’y suis retourné après qu’elle ait été diagnostiquée avec un cancer en phase terminale. J’y suis retourné et la chanson m’est venue naturellement. C’est une métaphore parce que mon piano est dans la maison de ma mère. » explique-t-il à The Beat Juice.

Entre soul et électronique, Sampha nous délivre une musique qui vient d’ailleurs, jamais entendu auparavant. En 2010, il donnait naissance à un premier EP nommé Sundanza composé de six pépites musicales. Une année plus tard, il collaborait avec la chanteuse Jessie Ware pour Valentine et What You Won’t Do for Love ? peu de temps après avoir posé sa voix sur quatre morceaux du producteur SBTRKT. Touchante et émouvante, la voix de Sampha est reconnaissable parmi 1000. Il suffit de l’écouter une seule fois pour être marqué à jamais par elle. Grâce à son deuxième EP Dual, Sampha devient officiellement l’ambassadeur d’une soul mélancolique et sensible. Il y traite de thèmes qui lui sont chers comme l’amour et la perte d’êtres chers. Indecision, qui figure sur le mini-disque, est un hommage à la chanteuse Amy Winehouse.

Sampha fait de sa sensibilité une arme et la brandit sans honte et sans crainte. Un artiste comme on en connait (malheureusement) peu…

Ashley TOLA

