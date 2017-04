Rock en Seine a été racheté









Matthieu Pigasse est un fan de musique, et il est bien décidé à agrandir petit à petit son emprise sur le milieu, grâce à un groupe qui porte le nom « Les Nouvelles Editions Indépendantes (LNEI) ». Après Nova et Les Inrocks, cet homme d’affaires vient de s’offrir le festival Rock en Seine, rien que ça. La direction du festival reste confiée à François Missonnier, ainsi qu’à Christophe Davy et Salomon Hazot.

Rock en Seine, c’est un des gros festivals de France. En 2016, la fréquentation a été de 110 000 personnes d’après le site Tous les festivals. C’est moins que le Hellfest (180 000), mais plus que les Eurockéennes (104 000). Un beau morceau, donc.

Matthieu Pigasse révèle progressivement ses ambitions. Le groupe LNEI, qui détient aussi le festival des Inrocks et les Nuits Zébrées de Nova (puisque ces deux médias lui appartiennent), se lance dans le festival « live », et ce fan de rock imagine cette aventure comme un “acteur majeur en France et en Europe”.

Du coup, Matthieu Pigasse prévoit de se faire d’autres cadeaux, notamment en Europe de l’Est et du Nord. Sachez aussi que le co-propriétaire du Monde est à la tête du conseil d’administration des Eurockéennes de Belfort. Il est partout !

Pour son édition 2017, Rock en Seine a annoncé la venue exclusive de The XX, de retour après leur passage au Zénith de Paris le 14 février, mais aussi la présence de PJ Harvey, Franz Ferdinand, Flume, The Kills, Rone, Mac Demarco, Mø ou encore Jain, Peter Peter et Fakear. Le festival aura lieu les 25, 26 et 27 août prochains au parc de Saint Cloud, aux portes de Paris. Ce sera la 15ème édition de ce festival créé en 2003 par François Missonnier et Salomon Hazot, avec Christophe Davy à la direction artistique. Le même trio qui, aujourd’hui, continue de faire danser les quelques 37 000 festivaliers qui s’amassent chaque jour devant les scènes.

Commentaires

commentaires