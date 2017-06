Le Rock s’ancre à Nîmes pour le This is Not a Love Song 2017









Du 9 au 11 juin, le festival This Is Not A Love Song se déroulait à Nîmes. Cette 5e édition du TINALS, organisée une nouvelle fois par par Paloma et l’asso Come On People, nous offrait une programmation toujours à la pointe des nouveautés.

Situé entre le Primavera en Espagne, et des festivals tels que We Love Green à Paris et le festival Yeah ! à Lourmarin, permet au Tinals de récupérer entre 15 et 20 noms sur son affiche. Et parmi cette cinquentaine de noms, le public a pu assister aux concerts de Moderat, Flying Lotus, The Make Up, Danny Brown, Primal Scream, Pond, Mick Jenkins, Jake Bugg ou encore l’australien Alex Cameron, pour ne citer qu’eux.

Raje Nîmes, représenté par Yann BENOIT et Antonin BOIN, était sur place toutes les après-midi pour un plateau en direct des radios de l’ARRA (Assemblée Régionale des Radios Associatives de l’Occitanie) dont voici quelques interviews :

