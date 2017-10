Qui entrera au Rock N Roll Hall of Fame en 2018 ?









Vous voulez marquer l’histoire du rock, c’est possible. Le Rock N Roll Hall of fame vous invite à voter pour les artistes qui vont intégrer l’institution en 2018.

Ce lieu est basé à Cleveland aux Etats-Unis. Une ville qui a une importance dans l’histoire de la musique. Ce panthéon du rock a vu le jour en 1983, sa première mission fut de créer un musée dédié à ce style musical. Parmi les premiers élus on retrouve le King Elvis Presley, Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Fats Domino … Dernièrement, 2017 a vu la consécration de Joan Baez, Pearl Jam ou encore Tupac.

Qu’en est-il des artistes pour 2018 ? Les nommés sont : Radiohead, Rage Against the Machine, Bon Jovi, Depeche Mode, Kate Bush, Dire Straits, Eurythmics, Depeche Mode ou encore Nina Simone. Pour la sixième année les votes du public se mêleront à ceux des 800 professionnels et musiciens. Pour l’anecdote seuls les artistes ayant publiés leur premier album 25 ans auparavant sont acceptés pour concourir. Le Rock N Roll Hall of Fame est un évènement scruté par beaucoup car cela permet de revoir des artistes parfois bien loin du système médiatique ou qui ne sont pas remontés sur scène depuis longtemps comme Kate Busch cette année.

Pour beaucoup c’est une consécration mais pas pour tous. L’exception pour 2018 vient de Radiohead. Ed O’Brien, le guitariste de la formation anglaise, a avoué au magazine Rolling Stone préférer s’assoir au coin d’un feu de cheminée ou aller à un concert plutôt que de se rendre à cette cérémonie. En tout cas, les votes du public sont ouverts jusqu’au 5 décembre et les résultats seront communiqués à la fin de l’année. Les musiciens élus viendront pour une soirée spéciale le 14 avril prochain au Public Hall de Cleveland. En attendant, vous risquerez vous à quelques pronostics ?

Johann Guérin

