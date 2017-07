Le Rex, 30 ans de rave au cœur de Paris









De Berlin, à Paris en passant par New-York, de nombreux clubs ont marqué des générations de fêtards avides de nouvelles expériences. Cette semaine, RAJE vous retrace l’histoire d’un lieu culte du monde de la nuit : le Rex Club

Si la techno est aujourd’hui associée dans l’esprit des passionnés à la ville de Berlin, il ne faut pas oublier que Paris eut une immense importance dans son essor grâce notamment à un club historique : le Rex Club. Créé en 1973, cette discothèque a d’abord trouvé son envol dans les nappes disco avant de se consacrer au rock lors des glorieuses 80’s. Des concerts, des époques, des groupes cultes mais rien qui ne donne une véritable identité au 5, boulevard Poissonnière dans le 2ème arrondissement. Christian Paulet, le propriétaire des lieux, est en légère perdition, ne sachant où conduire son paquebot nocturne.

C’est grâce au coup de poker qu’il tente à l’orée des années 1990, en décidant se tourner vers l’underground et le monde encore sous-terrain de l’électro et de la techno, que le Rex Club est devenu une totale référence. Le jeune Laurent Garnier, déjà passionné par cette mouvance musicale, adjoint ses services à Christian Paulet pour faire décoller le Rex Club et lui imprimer l’étiquette 100% électro. Le succès est immédiatement au rendez-vous et les pointures se succèdent : Carl Craig, Daft Punk, Jeff Mills, Carl Cox, Manu le Malin… Les fans de techno parisiens et européens ont trouvé leur habitat pour mille et une nuits.

Paulet décide en 1995 de stopper les concerts parallèles et de ne plus convier que des DJ’s sur la scène du Rex Club. Pari, une fois de plus, gagnant qui assoit définitivement le lieu dans les clubs mythiques. Il est également à noter que, depuis 2006, le Rex Club a acquis un soundsystem unique au monde avec 70 points de diffusion répartis dans la salle : un autre exemple pour montrer que la bande à Paulet a révolutionné les nuits parisiennes.

César Léoni

Commentaires

commentaires