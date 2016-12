Le Razzle, un nouveau club sur l’eau à Lyon









Les clubs sur l’eau ont déjà fait leur preuve en France, que ce soit à Paris avec le Batofar ou à Bordeaux avec l’IBoat, pour ne citer qu’eux. Il est donc temps d’étendre ce concept original. En 2017, ce sera au tour de Lyon d’avoir son propre bateau-phare. Il s’appelle le Razzle, et il sera accessible au public dès le 19 janvier 2017. Ce véritable club flottant illuminera la deuxième plus grande ville de France avec une programmation innovante et des évènements très variés, comme des apéritifs, des concerts, des soirées mais également des activités pluridisciplinaires.

Attention, le Razzle, ce n’est pas une péniche. Il s’agit d’un authentique bateau-phare construit en 1939 à Londres. Le bateau se divise en quatre espaces : un restaurant de nuit d’environ 70 couverts, une terrasse d’une capacité de 100 personnes, située sur le pont supérieur. Elle accueillera sa propre programmation avec les nouveaux concepts d’afterwork du Razzle, les Aperoboat, en entrée libre.

Il y a évidemment un club, qui sert également de salle de concert et qui peut accueillir 320 personnes. Enfin, et uniquement à la belle saison, de début mai à fin septembre, La Plage présentera sur le quai des événements culturels gratuits en collaboration avec des associations et des collectifs lyonnais. Plutôt cool !

Rendez-vous donc le 19 janvier prochain à Lyon pour découvrir le Razzle.

