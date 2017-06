Le rap East coast est en deuil après la mort de Prodigy, membre de Mobb Deep









Albert Johnson, plus connu sous le nom de Prodigy, s’en est allé le 20 juin dernier à Las Vegas, dans l’Etat du Nevada. Le membre de Mobb Deep s’est éteint à l’âge de 42 ans des suites d’une crise de la drépanocytose. Une maladie génétique avec laquelle il vivait depuis son enfance.

Rappeur new-yorkais, il faisait partie du mythique duo Mobb Deep avec son ami Havoc. Le groupe s’est formé au début des années 90 dans le Queens. Dans la même lignée que le Wu-Tang, A Tribe Called Quest et De La Soul, Mobb Deep a marqué l’histoire du rap East Coast et celle-du hip-hop de manière générale. En effet, les productions telles que Survival of The Fittest ou bien Hell on earth sont devenues des incontournables du genre. D’ailleurs, Shook ones est l’un des titres les plus connus de Mobb Deep et son instrumentale est régulièrement utilisée par bon nombre de rappeurs dans le monde.

Le groupe a sorti son premier album en 1992 sur le label Island Records mais le succès est arrivé avec The Infamous en 1995. Cet album dépeint de manière réaliste et franche le quotidien sombre vécu dans les quartiers de New-York. Après l’apogée du deuxième album, Mobb Deep a arrêté son activité en 2002. Il était techniquement impossible aux deux rappeurs de sortir des disques puisque Prodigy est allé en prison de 2007 à 2011 pour détention illégale d’arme à feu. Toutefois, le duo s’est relevé et est revenu sur le devant de la scène. L’an dernier, ils ont livré une prestation de très grande qualité pour la dernière édition du Festival Lives au Pont.

Des hommages aux quatre coins du monde

Lorsque la mort du MC a été révélée, le monde de la musique s’est trouvé en deuil. Les hommages de rappeurs tels que Nas, P. Diddy, Lil Wayne et de producteurs tels que DJ Pone se sont multipliés dans le monde entier. Tous ces artistes, fans du gangsta rap sombre de Mobb Deep, ont salué la mémoire d’un des pionniers du genre.

Havoc a déclaré être sous le choc. La disparition de son binôme étant survenue de façon aussi brutale qu’inattendue.

#RIPPRODIGY Une publication partagée par Diddy (@diddy) le 20 Juin 2017 à 12h20 PDT

Clairez Grazini/Yacir Emran

