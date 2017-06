RAJE passe en mode Astropolis

Crédit photo : lban Gendrot









Des technovores et houseux de toute la France vont se donner rendez-vous au Festival Astropolis du 30 juin au 2 juillet prochain. Pour cette 23e édition, l’événement musical s’installe une nouvelle fois au Parc des expositions de Penfeld à Brest.

Au menu, une programmation plus qu’alléchante avec Jeff Mills, The Black Madonna, Jacques, MCDE, Manu Le Malin et Floating Points pour ne citer qu’eux. Vous pourrez également danser aux sons de MÖD3RN (Electric Rescue, Maxime Dangles, Traumer), Flaber ou encore Anthony Parasole.

Astropolis, le plus ancien festival de musiques électroniques français s’abrite au bout de la pointe bretonne. Le festival fait partie de l’histoire des musiques électroniques en France, de leur émergence et de leur démocratisation. L’exigence artistique du festival est une énergie motrice pour Astropolis. Une prise de risque qui convoque à chaque édition les mythes de la scène électronique et les derniers coups de coeur tout en participant à la révélation de nombreux talents. Eté comme hiver, Astropolis, en quête de lieux uniques et d’atmosphères féeriques, rythme les places qui font la richesse culturelle de sa cité comme son beau patrimoine local. De jour comme de nuit, Brest vit au rythme d’Astropolis durant plusieurs jours dans une tourbillonnante effervescence, attirant chaque année entre 20.000 et 25.000 festivaliers. L’équipe d’Astropolis aborde depuis plus de 20 ans son festival avec les mêmes convictions, celles d’une fête parfaite autour des musiques électroniques, d’un moment hédoniste pour tous, pluriel et multigénérationnel, un brin excentrique.

Et puisque RAJE est partenaire, nous vous offrons la semaine prochaine un pass trois jours pour cette fête qui célèbre les musiques électroniques. Et rendez-vous à 19h40, Fabrice Lamy. recevra Gildas, le créateur du festival Astropolis.

Commentaires

commentaires