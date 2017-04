Faites votre programme, le Disquaire Day c’est samedi !









Le Disquaire Day ou Record Store Day est de retour ! Cette journée annuelle consacrée aux disquaires indépendants, mais surtout aux vinyles se tiendra dans toute la France. C’est aujourd’hui le plus grand événement international consacré à la musique enregistrée et au vinyle. Crée en 2007 aux Etats-Unis, le Disquaire Day existe depuis 2001 en France grâce au CALIF (Club Action Des Labels Indépendants.)

Cette année, pour la 7eme édition française, vous pourrez retrouver plus de 300 vinyles, productions françaises ou internationales, rééditions, nouveautés, raretés, éditions limitées chez plus de 250 disquaires Indépendants dans 90 villes en France et également en Suisse, Belgique et Luxembourg. Le Disquaire Day ne se limite pas seulement à la vente de vinyles rares, neufs ou d’occasions : toute la journée des centaines d’évènements live, expositions, projections, rencontres, dédicaces, seront organisés.

Ce samedi soir, les groupes locaux seront mis en avant grâce aux Disquaires Day Nights dont plusieurs se tiendront à Paris et Lyon mais également à Montpellier, Nîmes au carré d’Art, avec des ateliers, des conférences. Avignon ne sera pas en reste avec une soirée au General Music, avec un DJ set dès 18h. Ce lieu, de la cité des papes, propose une scène ouverte dans son magasin, ouvert aux styles rock, reggae, pop et électro

Au comptoir du disque à Montpellier, vous pourrez à partir de 14h digger vos vinyles au son de DJ MC Namarra (Manu du groupe des Gry Gry), Miss Philly et DJ Lolita. Et à partir de 21h, DJ K-Zmir (RTS Radio), Nico (Patron du Comptoir du Disque), Bennbob (Effet Mer cncrd) prennent le relais.

Si vous êtes du coté de Marseille, les Allumés du Jazz et le Label Emouvance organisent la projection du film de Brendan Toller « I need that record » dont le sous-titre est – La mort ou la possible survie des disquaires indépendants. La projection sera suivi d’un débat avec Jean ROCHARD du Label NATO & Stephan Galland (Journaliste, programmateur Le Coton Club/ Radio Grenouille.)

Antonin Boin

