La programmation de Lollapalooza Paris est folle

Lollapalooza, un des gros festivals américains, se tiendra à Paris pour la première fois les 22 et 23 juillet 2017. Ça, on le savait. Maintenant, on connait la programmation, et si vous ne l’avez pas encore vu, je vous conseille d’arrêter ce que vous êtes en train de faire, de vous asseoir, et de respirer calmement. Prêts ?

Se succèderont sur scène les Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Imagine Dragons, Lana Del Rey, DJ Snake.

Mais aussi London Grammar, Marshmello, IAM, La Femme, LP, Kaleo, Tom Odell, Tiggs Da Author, ou encore Anna Kova et Max Jury.

Un line up exceptionnel pour cette première édition qui se tiendra à l’hippodrome de Longchamp à Paris les 22 et 23 juillet prochains. Les places sont en vente depuis hier matin, le pass 2 jours est à 149€. Dépêchez-vous, ça part très vite !

