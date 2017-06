Le prochain album de Childish Gambino sera son dernier

Donald Glover est un homme à qui tout sourit. (N’ayons pas peur de le dire !) L’américain de 33 ans a une belle carrière cinématographique. Il joue dans le prochain Spider Man et le spin-off sur Han Solo. Il est également le créateur de l’ambitieuse série FX « Atlanta » et fait de la (très bonne) musique sous le nom Childish Gambino. Le rappeur américain avait créé la surprise en décembre dernier avec son album « Awaken My Love ! »

Toutes les bonnes choses ont une fin, un adage qui va bien à la carrière musicale de Childish. Le prochain album du chanteur serait son dernier. Le 3 juin dernier, l’auteur de « Redbone » l’a confié à ses fans lors de son unique concert de l’année au festival The Governors Ball à New York. « Je vous verrai pour le dernier album de Gambino. » a lâché Donald à la foule avant de quitter la scène. Annonce qui a laissé le public sous le choc.

Une information que Donald Glover a confirmé au Huffington Post pendant la promotion de son show télévisé « Il n’y a rien de pire qu’un troisième opus, comme pour un film et les gens se disent « encore ? » explique-t-il. « Tu sais, j’aime bien quand quelque chose d’intéressant revient pour une raison légitime. Il faut qu’il y ait une raison de le faire. » conclut Donald Glover.

Car notre cher Donald refuse de compromettre son côté punk : « J’ai toujours pensé qu’il fallait faire les choses dans un but précis, et j’ai toujours eu une raison d’être punk. » ajoute-t-il. « Etre punk m’a toujours paru comme une évidence. […] Comme Redbone, c’est une chanson punk car c’est du gospel qui passe à la radio. Je pense que c’est le plus loin que je puisse aller dans cette démarche avant de finir par seulement faire de la ‘musique de radio» explique-t-il.

Malgré ces déclarations, Chilidish Gambino nous aura plus qu’épaté. Avec « Camp » (2011), « Because The Internet » (2013) et « Awaken My Love ! » (2016), l’américain a réussi à passer du rnb au hip hop jusqu’à la funk. En attendant ce quatrième et dernier opus, il ne nous reste plus qu’à se refaire la très belle discographie de ce touche à tout.

Ashley TOLA

