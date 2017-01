Printemps de Bourges 2017, une très belle programmation

Crédit photo : Printemps de Bourges









Ça y est, on connaît enfin la programmation complète de la 41ème édition du Printemps de Bourges, un des premiers grands rendez-vous de l’année dans l’hexagone. Après Renaud (meilleur vendeur d’albums en 2016), Vitalic (dont le nouveau live ODC fait des ravages) ou Jacques, l’équipe du festival révèle une panoplie de noms tous plus intéressants les uns que les autres. Comme tous les ans, le Printemps de Bourges propose un line-up pour tous les goûts. Ainsi, vous trouverez du rap, de la pop, de l’électro, du rock, de la musique classique… Côté pop par exemple, on retrouve The Pirouettes, Agar Agar, ou Her. Les fans de musiques électroniques seront aussi comblés grâce à la présence de Mr Oizo, Petit Biscuit ou bien Yuksek.

Beaucoup d’autres artistes RAJE seront présents. En vrac : Tim Dup (dont l’interview est à retrouver ici), Vianney, Jain, Paradis, Broken Back (l’interview est aussi à retrouver ici), Talisco, Fakear, Jabberwocky…

En plus de tous ces concerts, le Printemps de Bourges fera vivre la ville avec beaucoup d’événements culturels. Il y aura la Comédie Française et deux soirées hip hop avec les petits nouveaux de la scène rap Lorenzo, Roméo Elvis ou bien SCH ainsi que des rencontres autour de la musique et des lettres.

Retenez-bien les dates : ça se passe du 18 au 23 avril 2017 !

