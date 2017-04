Prince : un titre inédit à découvrir









Il y a un peu plus d’un an, Prince nous quittait, laissant derrière lui beaucoup de fans attristés, mais également une grosse quantité de morceaux plus ou moins terminés. Un album posthume, comme souvent, devrait voir le jour dans les prochains mois, et devrait s’appeler « Prince 4 Ever ».

Avant ça, un EP de six titres a été publié. Il s’appelle Deliverance. Problème, la famille et les proches du chanteur ont décidé de saisir la justice, parce que pour eux, Ian Boxhill, le producteur à l’origine de la publication, n’a aucun droit sur l’œuvre de Prince. Ils l’accusent de vouloir profiter de la mort du Kid pour s’enrichir.

En attendant de trouver une solution, une suspension de diffusion de l’EP a été émise, et elle dure jusqu’au 3 mai. Ça n’a pas empêché un des titres, Deliverance, d’être lâché sur Internet. Découvrez-le !

