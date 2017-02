Avec P.O.W.A, M.I.A revient avec un morceau hautement politique

M.I.A est une artiste engagée et elle ne s’en est jamais cachée. L’artiste britannique nous a offert un nouveau titre explosif le 2 février. Nommé P.O.W.A, ce morceau est un condensé du talent de la chanteuse. Evidemment, Mathangi Arulpragasam en profite pour régler ses comptes. Des punchlines bien senties sur un beat entraînant, que demande le peuple ?

Dans ce titre, la chanteuse de 41 ans fait clairement comprendre qu’elle n’a rien avoir avec les célébrités qui règnent sur le monde cruel de la pop :

« I’m not Rihanna Je ne suis pas Rihanna

I’m not Madonna Je ne suis pas Madonna

I’m not Mariah Je ne suis pas Mariah (Carey ndlr)

Or Ariana Ni Ariana (Grande ndlr)

I’ve been around in this world causing drama Je suis sur cette planète pour créer des drames

The real spice girl, hot girl power Je suis la vraie spice girl, hot girl power »

Elle met également un point d’honneur à se détacher de personnalités politiques comme Barack Obama et le Dalai Lama : « Throw up my hands I say I’m not Dalai Lama. Throw up my hands say I’m not Obama. » L’auteure du célèbre Paper Planes s’attaque également à Donald Trump. « Throw up my finger and I’m taking on the (Trump) Tower and Super-kala fascist racist espi-ala-tazors. » balance la chanteuse dans le morceau.

Pour accompagner cette bombe musicale, M.I.A nous offre un clip fait par ses soins à l’esthétique bien léché. Après ses sublimes vidéos pour Bad Girls ou Borders, l’artiste originaire du Sri Lanka ajoute ce bijou à son palmarès. De belles couleurs, un décor fabuleux, on ne pouvait pas espérer mieux d’elle.

Alors que M.I.A avait annoncé la fin de sa carrière après la sortie de son opus AIM en novembre dernier, il semblerait qu’elle soit déjà prête à reprendre du service et c’est tant mieux !

Ashley TOLA

