Vous pouvez désormais retrouver le titre « Stan » d'Eminem dans le dictionnaire









Souvenez-vous, Eminem sortait l’album « The Marshall Matters LP » en 2000. Sur le troisième disque du rappeur américain, on retrouve le célèbre « Stan » en featuring avec Dido. Ce morceau relate l’histoire tragique d’un certain Stan obsédé par The Slim Shady. Le jeune homme ne cesse de lui envoyer des lettres pour lui témoigner son amour. Mais malheureusement, son idole ne répond pas. Déçu, Stan décide de se suicider avec sa femme enceinte.

«Cher Slim, tu n’as encore ni appelé ni écrit, j’espère que tu as de la chance

Je ne suis pas en colère – je trouve ça simplement TROP NUL que tu ne répondes pas à tes fans

Si tu ne voulais pas me parler en dehors de ton concert

Tu n’étais pas obligé, mais tu aurais pu signer un autographe pour Matthieu

C’est mon petit frère mec, il n’a que six ans

Nous t’avons attendu dans un froid glacial

Pendant quatre heures et tu as simplement dit Non

C’est vraiment dégueulasse mec – tu es sa putain d’idole

Il veut être simplement comme toi mec, il t’aime plus que moi je ne t’aime

Je ne suis pas si fâché cependant je n’aime pas qu’on me mente

Rappelle-toi quand nous nous sommes rencontrés à Denver – tu m’as dit que si je t’écrivais

Tu me répondrais – regarde je suis simplement comme toi en un sens»

Dès lors, le terme « Stan » est rester dans la pop culture. Il désigne un fan un peu trop extrême. La preuve, cette définition est déjà présente sur le site internet Urban Dictionnary.

Mais il aura fallu attendre 17 ans pour qu’un dictionnaire officiel s’empare de ce terme. « Stan » fait officiellement son entrée dans le Oxford English Dictionary. Stan définit alors « un fan excessivement zélé ou obsédé par une célébrité en particulier». L’ouvrage explique également que « le terme est apparu au début du XXIe siècle» et est «probablement une allusion à la chanson Stan du rappeur américain Eminem au sujet d’un fan obsédé». Eminem a marqué plus que l’histoire du hip hop, c’est maintenant certain.

Ashley TOLA

