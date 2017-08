Plongez dans l’univers intimiste de Frank Ocean avec Blonde









Pour contrer tous les adeptes du « c’était mieux avant », RAJE défriche la scène musicale mondiale et propose des découvertes de qualité chaque année. Cette saison musicale ne fait pas exception à la règle et a encore vu l’émergence de grands artistes. Cette semaine, RAJE vous fait découvrir l’album coup de cœur d’Ashley : Blonde de Frank Ocean.

Le 20 août 2016, Frank Ocean offrait à ses fans ce qu’ils attendaient depuis des années : un nouvel album. Avec Blonde, le chanteur mettait alors fin à quatre (longue) années d’attente. La sortie de ce deuxième opus, précédé par son album concept Endless, permettait alors au Californien d’assoir son règne sur le monde du rnb moderne.

Avec Channel Orange, Frank Ocean nous avait plongé dans un univers langoureux et sexy où la tension était palpable du début jusqu’à la fin. Les titres Pink Matter, Thinking Bout You et Pyramids ont dû sans doute faire partie de la bande son de vos soirées les plus chaudes. Dans Blonde, Frank nous fait découvrir une nouvelle facette de sa personnalité, où on le retrouve plus fragile et sensible. Christopher Francis Ocean nous invite au plus profond de son intimité et aborde des thèmes beaucoup plus profonds. Dans Blonde, l’amour est contrarié et douloureux. Ocean sublime ces sentiments dans les magnifiques Self Control, Ivy et Seigfried. Cet opus est également l’occasion pour lui de nous parler de son passé. Dans Pink + White, il revient sur l’ouragan Katrina alors que dans Nights, il mentionne ses problèmes avec la drogue. Dans Nikes, l’artiste en profite également pour rendre hommage à Trayvon Martin, jeune adolescent afro-américain tué par un policier blanc en 2012.

Blonde est un petit bijou, tant au niveau des paroles que du son. Cet album s’est fait à plusieurs mains. Dans la longue et incroyable liste de personnes qui ont collaboré sur cet opus, on peut retrouver : Jamie XX, James Blake, Andre 3000, Pharrell Williams ou encore son acolyte Tyler The Creator.

Plus qu’un génie en studio, Frank Ocean semble être une véritable bête de scène. En tournée depuis début mars pour défendre son second disque, il ne cesse de faire trembler la planète internet avec ses performances plus qu’impressionnantes. Mention spéciale à son concert au FYF Festival à Los Angeles le 23 juillet dernier où l’américain de 29 ans s’est offert les services du réalisateur Spike Jonze et de l’acteur Brad Pitt. La grande classe !

Ashley TOLA

