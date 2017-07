Playlist : Johann vous fait découvrir son top 5 de l’été









Vous avez sans doute déjà préparé votre playlist pour l’été. Pour les retardataires qui ont besoin d’inspiration, Johann Guérin vous fait découvrir la sienne. Au programme des sons organiques et électroniques, des ambiances soul, groove, pop pour vous accompagner partout.

Michael Kiwanuka – One More Night

Retrouvez la chaude voix de Michael Kiwanuka qui nous charme avec son deuxième album Love and Hate paru en 2016. Aussi planant qu’envoutant, riches d’influences variées alliant folk et soul sans limite jusqu’à frôler les cimes des Pink Floyd. Succombez au single One more night. Un artiste que vous pouvez retrouver sur plusieurs festivals cet été.

Glass Animals – Life Itself

Ceux qui veulent danser pourront écouter le titre Life Itself des Glass Animals. Celui-ci figure sur How to Be a Human Being ? , le dernier album du groupe de rock inde fondé en 2014 à Oxford. Les premières notes apportent une rythmique presque tribale relevée par une musique pop-électro captivante et un refrain entêtant. Un coup de cœur de Johann.

General Elektriks – Whisper to Me

Dans cette playlist on retrouve également les français de General Elektriks avec la chanson Whisper to me tirée de leur 5ème album. Hervé Salters, leader du groupe, se sent étranger par ses multiples voyages et déménagements mais aussi par le fait qu’il vogue entre les styles. Franchissons les frontières avec lui. Un groupe à découvrir impérativement sur scène …

Portugal The Man – Feel It Still

Partons aux Etats-Unis pour retrouver les prolifiques Portugal The Man. Pourquoi prolifique ? Car depuis 2005 les garçons en sont à leur 8ème album. La formation absente de la scène depuis 2013 revient cette année nous sublimer avec son nouvel album Woodstock. Le single Feel It Still nous dévoile une musique très groove, idéale pour se mouvoir sur la plage ou le dancefloor.

Isaac Delusion – Isabella

Terminons cette playlist estivale de notre animateur avec une nouveauté française signée Isaac Delusion. Les parisiens offrent un deuxième album, Rust & Gold, qui explore de nouvelles sonorités portées par une pop-électro moins rêveuse et plus sombre que les précédentes chansons. C’est le single Isabella qui nous dévoile cet opus accompagné d’un clip plutôt décalé.

