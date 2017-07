Playlist : César vous fait découvrir son top 5 de l’été









Vous avez sans doute déjà préparé votre playlist de l’été. Pour les retardataires qui auraient besoin d’inspiration, César Leoni vous fait découvrir la sienne. Au menu, des sonorités mêlant les époques, les styles et les notoriétés pour un résultat nostalgique, sexy et dynamique

Serge Gainsbourg – L’Anamour

Le classique du beau Serge remplace peu à peu son hymne estival « Sea, sex and sun ». Avec ses Boeings et ses transats, le titre issu de l’album Comment te dire adieu qu’il écrit pour Françoise Hardy, est devenu synonyme de soleil au zénith. Tandis que la frêle Hardy susurrait ces paroles d’évasion, Gainsbourg érotise le texte et embrase les stations balnéaires. Gérard Depardieu reprendra la chanson dans le film « Quand j’étais chanteur » et Jane Birkin y ajoutera du lyrisme avec sa récente reprise symphonique.

Gilberto Gil – Toda menina baiana Qui dit chanson d’été dit forcément Brésil. L’image pourrait sentir le cliché mais reste inévitable. Les papes de la bossa nova ou de la samba ne sont pas nombreux et Gilberto Gil en fait partie. Son tube Toda menina baiana pourrait être la tête de gondole d’une météo aoûtienne tellement son rythme respire la chaleur moite des faubourgs de Rio. Chanson immensément classique certes mais indémodable. Agar Agar – Prettiest Virgin New-wave, cold wave : des rythmes et des sons oubliés pour au grand malheur des nostalgiques. Agar-Agar, tout jeune duo parisien, ressort les synthés mélancoliques pour vous emmener dans un monde oublié, fait de souvenirs et de nostalgie, idéal lorsque le chemin du retour des vacances s’annoncera. Son titre Prettiest Virgin est la pépite de 2017 alors plongez en apnée dans ces 6 minutes de son vintage. Chris Rea – On the beach Autre époque, autre album culte. On the beach fut un immense succès mondial à la moitié des années 1980. Délaissant la vulgarité ostentatoire de la période estivale, Chris Rea pose sa voix rauque sur des textes poétiques abordant la fin d’un amour ou le début des souvenirs. La chanson éponyme de l’album est un bijou de densité émotionnelle. Alka Balbir & Philippe Katerine – Mon mec Que l’on adore ou que l’on déteste Philippe Katerine, force est de reconnaître qu’il se retrouve toujours dans les bons coups. S’adjoignant les services d’Alka Balbir et sa voix faussement assurée lui donnant des airs d’Isabelle Adjani époque Pull marine, le dandy débridé de la pop française assure un nouveau tube idéal pour un début de soirée en marinière au bord d’une plage bretonne. César Leoni

