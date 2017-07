Playlist : Ashley vous fait découvrir son top 5 de l’été









Vous avez sans doute déjà préparé votre playlist de l’été. Pour les retardataires qui auraient besoin d’inspiration, Ashley Tola vous fait découvrir la sienne. Au menu, des sonorités douces, chaudes et planantes idéales pour vous prélasser au soleil ou flirter avec votre amour de vacances sur le sable chaud.

1 – Burning Peacocks – Ondulation :

En octobre 2016, le tandem français sortait Love Réaction, son tout premier opus. Alma Jodorowsky et David Baudart ont donné naissance, cette année-là, à un album pop audacieux et très bien ficelé. Les deux Parisiens ont remis le couvert en avril dernier avec Ondulation. Ce titre, taillé pour l’été, sera idéal pour vos soirées les plus endiablées.

2 – Roy Ayers – Everybody Loves The Sunshine :

En 1976, le Californien offrait au monde ce sublime morceau aux influences funk et soul. Encore aujourd’hui, il reste un classique de la carrière de Roy Ayers Tout le monde aime le soleil chante les chœurs dans ce titre. Une évidence que je ne peux que confirmer. Everybody Loves The Sunshine témoigne de l’insouciance qui règne pendant cette période de l’année. De l’amour, du chill et encore de l’amour.

3 – Klyne – Water Flow :

L’an dernier, RAJE vous faisait découvrir Closer, morceau clé du premier EP du duo hollandais. Klyne a réussi à dépoussiérer le rnb pour le rendre beaucoup plus moderne. Son secret ? Ajouter une bonne dose d’électro. Sorti en septembre dernier, Water Flow est selon moi un titre à ajouter (absolument) dans vos playlists.

4 – Frank Ocean – Ivy :

Après quatre années d’absence, Frank Ocean est enfin sorti de sa tanière pour nous offrir Blond, son second opus. Le petit génie du rnb nous transportait, avec cet album, dans un univers intimiste et touchant comprenant des chefs-d’œuvre comme Ivy. Produit par Jamie XX, un autre virtuose de la musique, l’alliage de ces deux artistes, aux genres très différents, crée une atmosphère d’une douceur et d’un charme incroyable.

5 – Mac Demarco – Dreams from Yesterday :

This Old Dog nous plonge littéralement dans l’univers de Vernor Winfield McBriare Smith IV. Vous avez notamment pu écouter et apprécier le sensuel On The Level du Canadien sur RAJE. Autre pépite à retrouver sur cet opus, le morceau Dreams from Yesterday qui est idéal pour se détendre et profiter de cette belle période estivale. Faites-moi confiance !

Ashley TOLA

