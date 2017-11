De Chicago à Paris, découvrez l’histoire du Pitchfork Music Festival









Le Pitchfork Music Festival revient cette année à la Grande Halle de la Villette à Paris. Mais connaissez-vous vraiment ce festival ?

A l’origine, le Pitchfork est un webzine américain spécialisé dans le rock indé. Celui-ci s’est peu à peu ouvert à d’autres esthétiques comme la pop, l’électro, le hip-hop mais toujours en conservant une ligne éditoriale directrice : défendre la scène essentiellement underground. Au fil des années, fort de son succès, le webzine décide d’aller plus loin que les simples chroniques d’artistes et d’albums en créant son propre festival. La première édition fut organisée en 2006, le dernier week-end de juillet, dans le Union Park de Chicago. 20 000 personnes se sont alors rassemblées autour de la scène indépendante américaine. Parmi les artistes on retrouvait : Band Of Horses, Diplo, Spoon …

Cinq ans après cette première édition fructueuse, le festival prend le pari de s’exporter en Europe et plus particulièrement à Paris. C’est désormais l’un des événements musicaux les plus attendus dans la capitale de par la qualité de sa programmation qui rassemble le meilleur de la scène indé. Cette année encore l’affiche est toujours aussi attirante puisque se succéderont du 2 au 4 novembre, à la Grande Halle de la Villette : The National, Rone, Jungle, The Blaze, Jacques, Sylvan Esso, Loyle Carner mais aussi des artistes que vous entendez régulièrement sur les ondes de RAJE tels que Isaac Delusion, Polo & Pan et bien d’autres encore …

Depuis 2016 le Pitchfork Music Paris se développe dans la capitale et propose en amont les soirées Avant-Garde qui investissent Bastille. Elles permettent de faire découvrir les artistes marquants du moment en parallèle de la programmation à La Villette. Alors qu’est-ce qui vous retient d’y aller ? Le billet ? Il est vrai que le prix n’est pas donné, ce qui peut en faire reculer plus d’un. Mais cela ne contribue-t-il pas à créer le mythe autour du Pitchfork festival ?

Johann Guérin

