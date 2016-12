Pink Floyd réédite deux albums en format vinyle









Plus tôt dans l’année, Pink Floyd avait sorti un gros coffret contenant leurs premiers disques. Le groupe compte bien nous faire à nouveau plaisir, puisqu’il a annoncé sur Twitter la sortie le 20 janvier prochain des rééditions en vinyles des albums The Final Cut, douzième long format studio du groupe, sorti en 1983, et A Momentary Lapse of Reason, produit par David Gilmour en 1987. Les morceaux seront remasterisés pour l’occasion, et pressés sur galettes. Une bonne idée, vu l’état de forme assez incroyable du vinyle.

Ces deux rééditions sont déjà en pré-commande sur le site de Pink Floyd, alors n’hésitez pas à vous faire plaisir !

Pour vous rafraichir la mémoire, voici les morceaux présents sur ces deux disques.

The Final Cut :

The Post War Dream Your Possible Pasts One of the Few When the Tigers Broke Free The Hero’s Return The Gunner’s Dream Paranoid Eyes Get Your Filthy Hands Off My Desert The Fletcher Memorial Home Southampton Dock The Final Cut Not Now John Two Suns in the Sunset

A Momentary Lapse of Reason :

Signs of Life Learning to Fly The Dogs of War One Slip On the Turning Away Yet Another Movie / Round and Around A New Machine (Part 1) Terminal Frost A New Machine (Part 2) Sorrow

